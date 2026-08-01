Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перу при крушении самолета с туристами погибли 13 человек

Самолет вылетел из города Писко для совершения экскурсионного полета над геоглифами Наски.

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 августа. /ТАСС/. В результате крушения самолета, который должен был совершить полет над геоглифами пустыни Наска в Перу, погибли 13 человек. Об этом сообщили муниципальные власти.

«Муниципалитет Наски выражает свою скорбь в связи с трагическим крушением самолета компании Aerodiana, произошедшим в районе Пуэбло-Вьехо, и передает свои самые искренние соболезнования семьям и близким 13 погибших», — говорится в сообщении.

По данным властей, самолет вылетел из города Писко для совершения экскурсионного полета над геоглифами Наски. Причины трагедии устанавливаются.

Геоглифы — гигантские геометрические или фигурные узоры — впервые были обнаружены в Перу на пустынном плато Пальпа в 1926 году. Год спустя похожие рисунки заметили в расположенной неподалеку пустыне Наска, и именно они, благодаря своей необычной форме, получили всемирную известность. 1994 году геоглифы пустыни Наска были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.