В Перу при крушении самолета с туристами погибли 13 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 августа. /ТАСС/. В результате крушения самолета, который должен был совершить полет над геоглифами пустыни Наска в Перу, погибли 13 человек. Об этом сообщили муниципальные власти.
«Муниципалитет Наски выражает свою скорбь в связи с трагическим крушением самолета компании Aerodiana, произошедшим в районе Пуэбло-Вьехо, и передает свои самые искренние соболезнования семьям и близким 13 погибших», — говорится в сообщении.
По данным властей, самолет вылетел из города Писко для совершения экскурсионного полета над геоглифами Наски. Причины трагедии устанавливаются.
Геоглифы — гигантские геометрические или фигурные узоры — впервые были обнаружены в Перу на пустынном плато Пальпа в 1926 году. Год спустя похожие рисунки заметили в расположенной неподалеку пустыне Наска, и именно они, благодаря своей необычной форме, получили всемирную известность. 1994 году геоглифы пустыни Наска были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.