В Перу при крушении самолета с туристами погибли 13 человек

Геоглифы — гигантские геометрические или фигурные узоры — впервые были обнаружены в Перу на пустынном плато Пальпа в 1926 году. Год спустя похожие рисунки заметили в расположенной неподалеку пустыне Наска, и именно они, благодаря своей необычной форме, получили всемирную известность. 1994 году геоглифы пустыни Наска были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.