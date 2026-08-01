В результате взрыва в ресторане в центре Москвы получил ранения 21 человек

Количество пострадавших в результате взрыва, произошедшего в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы, возросло до 21 человека. У всех раненых зафиксированы травмы различной степени тяжести.
Обновленные данные о числе пострадавших сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета. По последней информации, всем получившим ранения оказывается необходимая медицинская помощь.
Взрыв произошёл в районе высотного здания на Кудринской площади, погибли три человека. В настоящее время осуществляются оперативно-разыскные мероприятия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.