«Общественное. Новости»: на Украине назначили домашний арест солдату «Кракена»

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения военнослужащему подразделения ВСУ «Кракен» (признано террористическим, запрещено в РФ) Глебу Новостройному в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом пишет издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники в судебных органах.
По его информации, суд огласил решение 31 июля. При этом в органах не уточнили, что арест военного связан с убийством на Бали.
Как ранее сообщило украинское издание «Страна», военнослужащего подразделения «Кракен» задержали по подозрению в убийстве на Бали предпринимателя и сына криминального авторитета Сергея Комарова Игоря Комарова. Он был похищен и убит в феврале 2026 года. На видео, которое появилось в сети вскоре после похищения, Комаров утверждал, что контролировал сеть мошеннических кол-центров в Днепропетровске, а его работу курировала СБУ.