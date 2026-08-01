«Общественное. Новости»: на Украине назначили домашний арест солдату «Кракена»

Как ранее сообщило украинское издание «Страна», военнослужащего подразделения «Кракен» задержали по подозрению в убийстве на Бали предпринимателя и сына криминального авторитета Сергея Комарова Игоря Комарова. Он был похищен и убит в феврале 2026 года. На видео, которое появилось в сети вскоре после похищения, Комаров утверждал, что контролировал сеть мошеннических кол-центров в Днепропетровске, а его работу курировала СБУ.