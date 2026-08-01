Спас посетителей и трагически погиб: охранник не пустил женщину с бомбой в ресторан в Москве

Охранник заведения в центре Москвы, где произошел взрыв, спас десятки жизней. Мужчина не пустил в ресторан женщину, планирующую теракт. В результате бомба взорвалась не в самом заведении. Охранник погиб. Об этом оповестили в Национальном антитеррористическом комитете.
Мотивы совершенного женщиной неизвестны. В результате ЧП пострадал 21 человек.
«1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — проинформировали в НАК.
Место взрыва в центре Москвы быстро оцепили сотрудниками полиции. Информацию о том, что инцидент произошел не в самом ресторане, подтвердил шеф-повар заведения Кармине Альфьери. Он написал на своей страничке, что «проблема была снаружи ресторана».