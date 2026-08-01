Бомбу в ресторан принесла женщина. Заявления НАК о взрыве на Кудринской площади

В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Бомбу, предположительно, принесла женщина. Об этом заявил Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Погибли 3 человека, ранения получил 21 человек.
ТАСС собрал основные заявления НАК:
В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы в 19:55 мск произошел подрыв самодельного взрывного устройства.
Бомбу, предположительно, принесла женщина, которая погибла при взрыве.
Всего при взрыве погибли три человека — охранник, не допустивший проход в ресторан неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей.
Ранения различной степени тяжести получил 21 человек.
Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.