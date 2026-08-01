Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестная, пытавшаяся пронести взрывное устройство в ресторан, погибла

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о гибели неизвестной, которая пыталась пронести взрывное устройство в ресторан, расположенный на Кудринской площади в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Согласно заявлению НАК, «первого августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей».