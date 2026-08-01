В Белгородской области объявили ракетную опасность

ТУЛА, 1 августа. /ТАСС/. Режим ракетной опасности ввели на территории Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«Ракетная опасность в Белгородской области 23:33», — говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в «Максе».
Жителей предупредили о необходимости пройти в укрытие.
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