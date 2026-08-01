В Тульской области объявили ракетную опасность

ТУЛА, 1 августа. /ТАСС/. Режим ракетной опасности ввели в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в «Максе».
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — говорится в сообщении.
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