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В Тульской области объявили ракетную опасность

Жителей региона призвали сохранять спокойствие.

ТУЛА, 1 августа. /ТАСС/. Режим ракетной опасности ввели в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в «Максе».

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — говорится в сообщении.

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