В Калужской области объявили ракетную опасность

КАЛУГА, 1 августа. /ТАСС/. Режим ракетной опасности введен на территории Калужской области. Об этом сообщил в «Максе» губернатор региона Владислав Шапша.
«Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность», — написал он.
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