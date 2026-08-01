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Около 20 элитных бойцов ВСУ погибли при взрыве на складах боеприпасов

В Хмельницкой области произошёл взрыв на складах с боеприпасами украинских сил специальных операций. По данным российских силовых структур, в результате ЧП могли погибнуть военнослужащие элитного подразделения ВСУ.

Источник: Life.ru

Как сообщили ТАСС представители российских силовых структур, уничтожены не менее 20 бойцов ССО Украины. По их словам, боеприпасы на объект доставляли несколько дней, а взрыв произошёл вскоре после их временного размещения в одном из промышленных помещений.

«В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По информации российских силовиков, после происшествия украинские источники начали сообщать о проверках в регионе. В частности, утверждается, что глава местного управления СБУ Алексей Прокопенко был задержан сотрудниками внутренней безопасности, прибывшими из Киева.

«Кроме обысков, связанных с коррупцией, столичные “гости” ищут факты, доказывающие его причастность к диверсии», — уточнили в российских силовых структурах.

Официальных подробностей от украинской стороны о причинах взрыва и последствиях произошедшего не приводилось.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары по объектам украинской портовой и транспортной инфраструктуры. В Минобороны РФ заявили о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами в Одессе и буксира в Николаевском порту. По данным ведомства, для атаки использовались высокоточные средства воздушного базирования и беспилотники.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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