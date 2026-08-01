Около 20 элитных бойцов ВСУ погибли при взрыве на складах боеприпасов

Как сообщили ТАСС представители российских силовых структур, уничтожены не менее 20 бойцов ССО Украины. По их словам, боеприпасы на объект доставляли несколько дней, а взрыв произошёл вскоре после их временного размещения в одном из промышленных помещений.
«В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», — заявил собеседник агентства.
По информации российских силовиков, после происшествия украинские источники начали сообщать о проверках в регионе. В частности, утверждается, что глава местного управления СБУ Алексей Прокопенко был задержан сотрудниками внутренней безопасности, прибывшими из Киева.
«Кроме обысков, связанных с коррупцией, столичные “гости” ищут факты, доказывающие его причастность к диверсии», — уточнили в российских силовых структурах.
Официальных подробностей от украинской стороны о причинах взрыва и последствиях произошедшего не приводилось.
Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары по объектам украинской портовой и транспортной инфраструктуры. В Минобороны РФ заявили о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами в Одессе и буксира в Николаевском порту. По данным ведомства, для атаки использовались высокоточные средства воздушного базирования и беспилотники.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.