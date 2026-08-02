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В Курской области объявляли ракетную опасность

Жителей региона предупреждали о необходимости укрыться в безопасном месте.

КУРСК, 2 августа. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили на территории Курской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Курская область: ракетная опасность!», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

Жителей предупредили о необходимости укрыться в безопасном месте.

Позже режим отменили.

В новость внесены изменения (00:23 мск) — добавлена информация об отмене ракетной опасности.

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