В Курской области объявляли ракетную опасность

КУРСК, 2 августа. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили на территории Курской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«Курская область: ракетная опасность!», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Жителей предупредили о необходимости укрыться в безопасном месте.
Позже режим отменили.
В новость внесены изменения (00:23 мск) — добавлена информация об отмене ракетной опасности.
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