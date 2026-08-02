Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FESCO сообщила о работе в штатном режиме после затопления судна «Янина»

Транспортная группа FESCO сообщила, что продолжает работать в штатном режиме после инцидента с контейнеровозом «Янина» в Чёрном море. Компания заявила, что выполняет все обязательства перед клиентами и партнёрами в полном объёме.

Источник: Life.ru

«Группа продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнёрами», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что главным приоритетом остаются безопасность судоходства, защита экипажей, а также соблюдение интересов клиентов и партнёров.

Ранее стало известно, что контейнеровоз «Янина», который принадлежит FESCO, затонул в Чёрном море после атаки украинских морских дронов. Все 17 членов экипажа спасли. По имеющимся данным, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Помощь терпящему бедствие судну оказал контейнеровоз, которым командовал капитан из Египта.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.