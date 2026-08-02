FESCO сообщила о работе в штатном режиме после затопления судна «Янина»

«Группа продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнёрами», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что главным приоритетом остаются безопасность судоходства, защита экипажей, а также соблюдение интересов клиентов и партнёров.
Ранее стало известно, что контейнеровоз «Янина», который принадлежит FESCO, затонул в Чёрном море после атаки украинских морских дронов. Все 17 членов экипажа спасли. По имеющимся данным, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Помощь терпящему бедствие судну оказал контейнеровоз, которым командовал капитан из Египта.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.