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Пожары во Франции угрожают винодельне Брэда Питта и Анджелины Джоли

Пожары угрожают французской винодельне, из-за которой судятся голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Источник: Аргументы и факты

Лесные пожары приблизились к знаменитой винодельне Chateau Miraval на юго-востоке Франции, которая ранее оказалась в центре судебного конфликта между голливудскими актерами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, сообщает портал TMZ.

Именно этот винодельческий комплекс, приобретенный бывшими супругами во время брака, стал предметом многолетнего разбирательства после их расставания. Объект считается одним из самых известных и дорогостоящих в регионе.

По имеющейся информации, пожарные продолжают сдерживать распространение огня и пока не допускают его выхода на территорию винодельни. Спасательные службы предпринимают все необходимые меры для защиты имущества от возможного ущерба.

Ранее руководитель подразделения Координационного центра ЕС Мария Зубер заявила, что продолжительная жара повысила угрозу новых лесных пожаров в Европе.

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