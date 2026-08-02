«Ъ»: Целью подрыва в ресторане в центре Москвы были гости частного мероприятия

Целью подрыва в ресторане на столичной Кудринской площади были гости частного мероприятия. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в газете «Коммерсант», ссылаясь на источники.
По данным издания, вечеринка тщательно охранялась. По одной из версий, охранник остановил на входе женщину, которая доставляла гостям коробку.
Она утверждала, что внутри находится подарок, однако ее все равно решили досмотреть. В этот момент и произошел взрыв. Бомбу подорвали дистанционно.
По предварительным данным, курьер не знал о содержимом посылки. Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство заряжено металлическими шариками, поэтому и пострадали люди.
— Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), — цитирует собеседника издание.
Само заведение находится на первом этаже сталинской высотки у станции метро «Баррикадная». Что известно об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».