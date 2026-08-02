Президент Словении Пирц-Мусар попала в ДТП, возвращаясь из отпуска

По имеющейся информации, авария произошла в пятницу вечером в тоннеле Кастелец. После происшествия президент провела ночь в больнице города Изола, а затем была выписана домой. Отмечается, что сейчас она чувствует себя хорошо.
Как сообщили в полиции города Копер, участниками ДТП стали два служебных автомобиля, сопровождавшие кортеж охраняемого лица на приморской автомагистрали. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее на 30-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб. Ещё трое пострадавших госпитализированы с травмами.
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