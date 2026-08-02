В США выявили первый случай заражения вирусом, от которого нет вакцины

В штате Нью-Йорк впервые подтвержден случай заражения вирусом бурбон — редкой инфекцией, переносчиком которой являются собачьи клещи.
На сегодняшний день против этого заболевания не существует ни вакцины, ни специализированного лечения. Вирус получил свое название в честь округа Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году.
По имеющимся данным, с момента открытия вируса официально зарегистрировано всего несколько случаев заражения, причем часть из них закончилась летальным исходом. При этом специалисты не исключают, что реальное число заболевших может быть выше, поскольку выявить инфекцию сложно из-за отсутствия специальных диагностических тестов.
К основным симптомам заболевания относятся высокая температура, сильная усталость, кожная сыпь, головная боль, тошнота и боли в мышцах. Медики предупреждают, что эти проявления легко спутать с другими инфекциями, передающимися через укусы клещей. Особую обеспокоенность вызывает широкое распространение собачьих клещей на северо-востоке США — этот агрессивный вид встречается примерно в двух десятках американских штатов.
Ранее первый случай заражения африканской чумой свиней (АЧС) был зарегистрирован в Финляндии. Чума свиней является вирусным заболеванием, которое не представляет опасности для человека, однако способно нанести серьезный ущерб популяции диких кабанов и сельскому хозяйству.