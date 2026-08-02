Reuters: в Перу при крушении туристического самолёта погибли 13 человек

13 человек стали жертвами крушения самолёта в Перу, информирует Reuters.
Инцидент случился на юге Перу. По данным агентства, речь идёт о туристическом самолёте. Погибли 11 пассажиров и два пилота.
«Небольшой туристический самолёт разбился, когда он летел над археологическим комплексом, где расположены геоглифы Наски, на юге Перу, трагедия унесла жизни 13 человек», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Напомним, в апреле в Соединённых Штатах потерпел крушение легкомоторный самолёт Cessna, он упал во дворе жилого дома. В результате ЧП погиб пилот.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.