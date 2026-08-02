В Кривом Роге сотрудники ТЦК жестко избили мужчину

В Кривом Роге произошел инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), которые, по сообщениям издания «Страна», применили силу при задержании мужчины. Утверждается, что конфликт сопровождался жесткими действиями со стороны представителей военкомата.
Опубликованные в социальных сетях кадры запечатлели момент, когда несколько сотрудников ТЦК пытаются поместить мужчину в служебный микроавтобус. На видео видно, что он находится на земле и оказывает сопротивление.
По данным издания, у мужчины заметны многочисленные следы побоев, а также наблюдаются признаки тяжелого физического состояния.
Ранее тело мужчины обнаружили в здании территориального центра комплектования в городе Мостиска Львовской области Украины.