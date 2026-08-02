Подростков заманивают легким заработком: как не попасться на фейковые вакансии

Летом подростки освобождаются от учебы и начинают активно искать подработки. Это может обернуться неудачным опытом из-за ряда мошеннических схем. Одним из самых популярных методов обмана подростков являются фейковые вакансии. На это обратил внимание заместитель гендиректора Российского общества «Знание» по безопасности Владимир Максименко в интервью ТАСС.
«Особенно популярны летом: объявления о наборе в лагеря, на городские площадки, в анимационные команды. Для “оформления” просят заполнить анкету с персональными данными, оплатить “организационный взнос” или пройти платный “курс подготовки”, — предупредил эксперт.
Владимир Максименко назвал также фишинг под видом школьных сервисов и заманивание легким заработком популярными методами обмана россиян. Основными площадками для деятельности мошенников становятся соцсети, игровые платформы и мессенджеры. Разными способами (ссылки на «электронные дневники», «списки учеников» и другое) злоумышленники пытаются выманить личные данные подростков.
Для борьбы с мошенничеством в России создадут единый реестр банковских карт. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский пояснил, что система позволит банкам видеть количество карт у клиентов и принимать более точные решения при их выдаче.