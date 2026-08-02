В американском штате ищут стрелка, открывшего огонь в ресторане

Полиция американского штата Айдахо ведет розыск человека, устроившего стрельбу в городе Твин-Фоллс. Инцидент произошел недалеко от ресторана быстрого питания In-N-Out Burger.
В правоохранительных органах призвали местных жителей держаться подальше от этого района. В связи с расследованием полиция перекрыла движение на близлежащих дорогах, включая мост, и порекомендовала автомобилистам выбирать маршруты объезда.
Информации о погибших и раненых в результате стрельбы на данный момент не поступало. Обстоятельства произошедшего и мотивы стрелявшего выясняются.
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