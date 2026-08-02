В Харькове и Харьковской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в пригороде Харькова, информирует телеканал «Общественное».
«Взрыв в пригороде Харькова… В пригороде Харькова раздался ещё один взрыв», — рассказали украинские журналисты.
В Изюмской городской военной администрации заявили, что в Изюмском районе прогремел взрыв.
«Был слышен взрыв», — говорится в сообщении.
Кроме того, накануне вечером взрыв прогремел в Сумах.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях были включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.