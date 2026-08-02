Премьер Таиланда: Экспаты чаще туристов становятся жертвами преступников

Премьер добавил, что анализ ситуации показывает, почему именно экспаты чаще оказываются среди пострадавших. По его словам, они живут в Таиланде как дома, но не всегда способны оценить возможные риски так же, как местные жители. Чанвиракун назвал преступления против иностранцев «страшной трагедией» и «позором» для Таиланда.