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Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до Сеуты

Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута.

Источник: Аргументы и факты

Футболистка марокканского клуба «Магриб Атлетик» Фатен Бен Амар Эль-Азизи погибла во время попытки вплавь добраться до испанского города Сеута. По имеющимся данным, трагедия произошла в море, где спортсменка пыталась пересечь границу.

По информации Mundo Deportivo, завершить опасный маршрут ей помешали неблагоприятные погодные условия и усиленный контроль в районе побережья. В результате девушка не смогла достичь испанской территории.

В клубе заявили, что Эль-Азизи стремилась начать новую жизнь и рассчитывала на лучшее будущее за пределами Марокко. Там подчеркнули, что ее попытка изменить свою судьбу закончилась трагически, выразив соболезнования родным и близким спортсменки.

Ранее в Рио-де-Жанейро погиб экс-нападающий клуба «Ботафого» Тассио. Спортсмен оказался под стеной, которая обрушилась из-за порывистого урагана.