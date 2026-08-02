Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до Сеуты

В клубе заявили, что Эль-Азизи стремилась начать новую жизнь и рассчитывала на лучшее будущее за пределами Марокко. Там подчеркнули, что ее попытка изменить свою судьбу закончилась трагически, выразив соболезнования родным и близким спортсменки.