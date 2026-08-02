Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до Сеуты

Футболистка марокканского клуба «Магриб Атлетик» Фатен Бен Амар Эль-Азизи погибла во время попытки вплавь добраться до испанского города Сеута. По имеющимся данным, трагедия произошла в море, где спортсменка пыталась пересечь границу.
По информации Mundo Deportivo, завершить опасный маршрут ей помешали неблагоприятные погодные условия и усиленный контроль в районе побережья. В результате девушка не смогла достичь испанской территории.
В клубе заявили, что Эль-Азизи стремилась начать новую жизнь и рассчитывала на лучшее будущее за пределами Марокко. Там подчеркнули, что ее попытка изменить свою судьбу закончилась трагически, выразив соболезнования родным и близким спортсменки.
Ранее в Рио-де-Жанейро погиб экс-нападающий клуба «Ботафого» Тассио. Спортсмен оказался под стеной, которая обрушилась из-за порывистого урагана.