Премьер Франции заявил, что лесные пожары удалось взять под контроль

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить регионы, пострадавшие от крупнейших лесных пожаров. Во время пика стихии из наиболее опасных районов были эвакуированы почти 200 тысяч человек, а к тушению привлекли более тысячи пожарных и десятки единиц авиации. Французский лидер также поблагодарил несколько европейских стран, направивших технику и специалистов для борьбы с огнём.