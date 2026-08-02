Во Владикавказе мужчина украл арбузы на семь тысяч рублей и раздал друзьям

Во Владикавказе полицейские задержали мужчину, который ночью проник в чужую арбузную палатку и похитил товар на семь тысяч рублей. Украденное он не продал, а раздал знакомым, сообщает «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на МВД по Северной Осетии.