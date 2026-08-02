В Ессентуках мужа осудят за ограбление жены на 75 тысяч

В Ставропольском крае мужчину из Ессентуков обвиняют в грабеже: по версии следствия, он с применением силы отнял у супруги ювелирные украшения во время домашнего конфликта, сообщает «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на ГУ МВД по региону.