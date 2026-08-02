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Пьяный водитель погубил пассажира и сорвал свадьбу на Алтае

Суд приговорил виновника ДТП, в котором перед свадьбой погиб человек, к шести годам колонии.

Источник: Комсомольская правда

Суд Алтайского края отправил в колонию мужчину, который, будучи пьяным, стал виновником аварии, стоившей жизни человеку и сорвавшей свадьбу молодой пары. Ему назначено шесть лет лишения свободы, сообщает издание amic.ru.

Трагедия произошла в одном из сел. Местный житель распивал спиртное с парой, которая готовилась к регистрации брака. Чтобы забрать нужные документы, мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ-210614, несмотря на опьянение.

В пути водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок. Один из пассажиров получил тяжелые травмы, второй скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным и назначил шесть лет колонии-поселения. Также его лишили прав на четыре года. Автомобиль, на котором было совершено преступление, конфисковали в доход государства.

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