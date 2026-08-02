В Айдахо ищут человека, устроившего стрельбу в ресторане

Полиция штата Айдахо объявила о розыске человека, открывшего стрельбу в городе Твин-Фоллс. Правоохранители проводят оперативные мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел в районе ресторана In-N-Out Burger. После поступления сообщений о стрельбе сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию и призвали жителей временно избегать этого района в целях безопасности.
Кроме того, были перекрыты несколько близлежащих дорог, включая мост, а водителям рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами. На данный момент официальной информации о погибших или пострадавших не поступало.
Ранее в историческом центре Мехико произошло вооруженное нападение, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения.