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В Барнауле украли арт-объект по мотивам чеховских «Трех сестер»

Украденный в Барнауле арт-объект по мотивам пьесы Чехова входил в экскурсионный маршрут.

Источник: Комсомольская правда

В Барнауле украли арт-объект, посвященный пьесе «Три сестры» уроженца Таганрога, писателя Антона Чехова, сообщает издание amic.ru со ссылкой на мэрию.

— Инцидент произошел на проспекте Ленина возле торгового центра «Воскресенье». Неизвестные похитили элемент городского проекта, отсылающий к знаменитой пьесе классика, — рассказали в издании.

Как уточнили в мэрии Барнаула, по факту порчи муниципального имущества уже подано заявление в полицию. Арт-объект входил в пешеходный маршрут «По страницам классики», запущенный в прошлом году. Всего маршрут включает 24 объекта и пользуется популярностью как у горожан, так и у туристов.

В администрации выразили надежду, что подобные инциденты не повторятся, а оставшиеся объекты маршрута продолжат украшать город.

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