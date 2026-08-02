В Барнауле украли арт-объект по мотивам чеховских «Трех сестер»

Как уточнили в мэрии Барнаула, по факту порчи муниципального имущества уже подано заявление в полицию. Арт-объект входил в пешеходный маршрут «По страницам классики», запущенный в прошлом году. Всего маршрут включает 24 объекта и пользуется популярностью как у горожан, так и у туристов.