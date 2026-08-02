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МЧС предупредило о тумане-убийце в Новой Москве

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о густом тумане, который ожидается на территории Новой Москвы в ближайшие часы.

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о густом тумане, который ожидается на территории Новой Москвы в ближайшие часы. По данным ведомства, явление будет наблюдаться с сохранением до 06:00 2 августа в Троицком и Новомосковском административных округах.

Видимость на дорогах в этот период может снижаться до 150−500 метров. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между машинами и быть предельно внимательными.

Парковку личного транспорта лучше осуществлять вдали от зеленых насаждений. Пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты и временные уличные конструкции, которые могут представлять опасность в условиях плохой видимости.

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