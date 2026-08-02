Жительница Бийска оштрафована за нападение с лупой прямо в кабинете дознавателя

В Бийске суд признал горожанку виновной в побоях, которые она нанесла в кабинете дознавателя одного из отделов полиции. Инцидент произошел после конфликта, а орудием стала лупа. Об этом сообщают в издании amic.ru со ссылкой на управление мировых судей Алтайского края.
По данным следствия, ссора между двумя женщинами вспыхнула на почве личной неприязни. В ходе перепалки одна из участниц схватила со стола лупу и ударила ею оппонентку по предплечью.
Действия нарушительницы квалифицировали по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). В судебном заседании женщина вину не признала и заявила, что ударов не наносила, несмотря на провокации со стороны потерпевшей.
Изучив все обстоятельства, мировой судья признал горожанку виновной и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей.
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