Жительница Бийска оштрафована за нападение с лупой прямо в кабинете дознавателя

В Бийске суд признал горожанку виновной в побоях, которые она нанесла в кабинете дознавателя одного из отделов полиции. Инцидент произошел после конфликта, а орудием стала лупа. Об этом сообщают в издании amic.ru со ссылкой на управление мировых судей Алтайского края.