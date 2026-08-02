Стало известно о числе погибших при стрельбе в Айдахо

Три человека стали жертвами стрельбы в американском городе Твин-Фолс, штат Айдахо. Еще двое граждан получили ранения. Инцидент произошел в субботу днем у здания ресторана быстрого питания In-N-Out Burger.
По данным телеканала NBC News, выстрелы прозвучали около 15:00 по местному времени. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые оцепили территорию и начали расследование. Информации о задержании подозреваемого пока нет.
Неизвестно, находится ли злоумышленник в числе погибших или он скрылся с места преступления. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства инцидента и личности всех участников перестрелки. Дорожное движение в районе ресторана было перекрыто, автомобилистам рекомендовали выбирать объездные пути.
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