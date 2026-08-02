Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о числе погибших при стрельбе в Айдахо

Три человека стали жертвами стрельбы в американском городе Твин-Фолс, штат Айдахо.

Три человека стали жертвами стрельбы в американском городе Твин-Фолс, штат Айдахо. Еще двое граждан получили ранения. Инцидент произошел в субботу днем у здания ресторана быстрого питания In-N-Out Burger.

По данным телеканала NBC News, выстрелы прозвучали около 15:00 по местному времени. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые оцепили территорию и начали расследование. Информации о задержании подозреваемого пока нет.

Неизвестно, находится ли злоумышленник в числе погибших или он скрылся с места преступления. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства инцидента и личности всех участников перестрелки. Дорожное движение в районе ресторана было перекрыто, автомобилистам рекомендовали выбирать объездные пути.

Читайте также: Футболистка из Марокко утонула при попытке доплыть до Сеуты.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!