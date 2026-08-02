Туристка из Петербурга погибла в Кабардино-Балкарии, упав в реку

Туристка, приехавшая из Санкт-Петербурга в Кабардино-Балкарию, погибла при падении в реку в ущелье Адыр-Су. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в СУ СКР по региону.
— Жительница города Санкт-Петербург 1961 года рождения в составе туристической группы прибыла в ущелье Адыр-Су. Ее тело было сегодня обнаружено спасателями в реке, — добавили в пресс-службе ведомства.
Тело путешественницы нашли специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
До этого отец и его 11-летний сын также сорвались с высоты более четырех тысяч метров во время восхождения на гору Эльбрус. В результате падения ребенок погиб, а его отец сломал обе ноги.