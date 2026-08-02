Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Днем ранее автобус с 55 пассажирами также попал под удар украинской армии в Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, еще 12 получили ранения.
Кроме того, 31 июля минимум восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк.