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Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Днем ранее автобус с 55 пассажирами также попал под удар украинской армии в Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, еще 12 получили ранения.

Кроме того, 31 июля минимум восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Донецк.

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