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На борту разбившегося в Перу самолёта были туристы из Испании, Италии и ФРГ

В Перу потерпел крушение туристический самолёт, погибли 13 человек, на борту самолёта находились туристы из Испании, Италии и ФРГ, информирует RPP.

Источник: Аргументы и факты

В Перу потерпел крушение самолёт, на его борту находились туристы из Испании, Италии и ФРГ, информирует RPP.

В материале сказано, что погибли 11 туристов.

«11 из 13 жертв были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца. Другие две жертвы — экипаж самолёта перуанской национальности», — говорится в сообщении.

Причина случившегося устанавливается.

Напомним, по информации Reuters, инцидент случился на юге Перу. По данным агентства, туристический самолёт разбился, когда он летел над археологическим комплексом. Погибли 13 человек, в том числе два пилота.

В апреле в Соединённых Штатах потерпел крушение легкомоторный самолёт Cessna, он упал во дворе жилого дома. В результате ЧП погиб пилот.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.