На борту разбившегося в Перу самолёта были туристы из Испании, Италии и ФРГ

В Перу потерпел крушение самолёт, на его борту находились туристы из Испании, Италии и ФРГ, информирует RPP.
В материале сказано, что погибли 11 туристов.
«11 из 13 жертв были иностранными туристами: семь итальянцев, два немца и два испанца. Другие две жертвы — экипаж самолёта перуанской национальности», — говорится в сообщении.
Причина случившегося устанавливается.
Напомним, по информации Reuters, инцидент случился на юге Перу. По данным агентства, туристический самолёт разбился, когда он летел над археологическим комплексом. Погибли 13 человек, в том числе два пилота.
В апреле в Соединённых Штатах потерпел крушение легкомоторный самолёт Cessna, он упал во дворе жилого дома. В результате ЧП погиб пилот.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.