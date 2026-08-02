В США три человека погибли во время стрельбы возле ресторана в Айдахо

Ранее суд американского штата Индиана приговорил 15-летнего Джомейза Лэрри к 100 годам лишения свободы за участие в перестрелке, во время которой погибла 26-летняя Дайла Суэйн. Инцидент произошёл в феврале 2025 года возле ночного клуба в городе Андерсон. Следствие считает, что участники банды Mickey Cobra Nation пытались убить свидетеля по другому уголовному делу, однако смертельное ранение получила Суэйн, которая не была целью нападения.