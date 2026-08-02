В США три человека погибли во время стрельбы возле ресторана в Айдахо

По данным телеканала, стрельба произошла рядом с рестораном In-N-Out Burger. Полиция квалифицировала случившееся как «инцидент со стрелком».
Уличная перестрелка в Айдахо. Видео © X / Noteworthy News.
Очевидцы рассказали, что выстрелы прозвучали на глазах у прохожих и водителей, которые в этот момент проезжали мимо. Правоохранители устанавливают причины произошедшего и личность стрелявшего. На месте продолжают работать вооружённые сотрудники полиции. Власти пока не сообщили, оказался ли предполагаемый нападавший среди погибших.
Ранее суд американского штата Индиана приговорил 15-летнего Джомейза Лэрри к 100 годам лишения свободы за участие в перестрелке, во время которой погибла 26-летняя Дайла Суэйн. Инцидент произошёл в феврале 2025 года возле ночного клуба в городе Андерсон. Следствие считает, что участники банды Mickey Cobra Nation пытались убить свидетеля по другому уголовному делу, однако смертельное ранение получила Суэйн, которая не была целью нападения.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.