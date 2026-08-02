Шесть БПЛА сбили на подлёте к Москве

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.
Информации о возможных последствиях на земле или разрушениях власти пока не приводили. Специалисты продолжают обследовать территории, где обнаружили обломки беспилотников, и уточняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru сообщил, что в Курской области во время атаки беспилотника пострадала женщина. Её доставили в Курскую областную больницу, где врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
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