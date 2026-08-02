В Дагестане разоблачили провокаторов с каналом о жестоких убийствах котов

Полиция немедленно начала поиски владельца канала. Результат оказался неожиданным: автор не имеет отношения к Дагестану. По данным правоохранителей, за каналом стояла группа лиц из кураторов и исполнителей. Все они находились в стране ближнего зарубежья. Самое тревожное, что кураторы использовали подростков 12−14 лет из той же страны. Дети по их указке создавали каналы и публиковали готовые тексты, фото и видео.