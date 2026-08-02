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В Дагестане разоблачили провокаторов с каналом о жестоких убийствах котов

Кураторы из-за рубежа использовали подростков для фейков об убийствах домашних животных.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане общественность объединилась против анонимного телеграм-канала. Его автор утверждал, что живет в республике и жестоко убивает животных. Он рассказывал о своей склонности к насилию и выкладывал в сеть фото и видео, на которых заживо сжигал котов. Об этом случае сообщает «КП — Северный Кавказ».

Жертвами в основном становились коты. Неизвестный признавался, что издевательства над ними доставляют ему особое удовольствие. В канале публиковались анонсы следующих убийств и откровенные кадры насилия. Возмущенные жители массово звонили в полицию, требуя найти и наказать живодера. Они справедливо опасались, что такой человек может быть опасен и для людей.

Полиция немедленно начала поиски владельца канала. Результат оказался неожиданным: автор не имеет отношения к Дагестану. По данным правоохранителей, за каналом стояла группа лиц из кураторов и исполнителей. Все они находились в стране ближнего зарубежья. Самое тревожное, что кураторы использовали подростков 12−14 лет из той же страны. Дети по их указке создавали каналы и публиковали готовые тексты, фото и видео.

В полиции региона призвали жителей перепроверять информацию и не поддаваться на провокации. Важно быть внимательными и замечать манипуляции, которые играют на чувствах и эмоциях людей.

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