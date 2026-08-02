Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катер насмерть сбил купальщика в Амурске

В Хабаровском крае произошел смертельный инцидент на воде.

В Хабаровском крае произошел смертельный инцидент на воде. В городе Амурске судоводитель на катере совершил наезд на мужчину, который находился в реке. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Трагедия случилась в районе станции водозабора, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. На данный момент следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего и причины его нахождения в воде выясняются.

Ранее мы писали: На борту разбившегося в Перу самолета находились туристы.

Читайте также: Стало известно о числе погибших при стрельбе в Айдахо.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше