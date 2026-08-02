Катер насмерть сбил купальщика в Амурске

В Хабаровском крае произошел смертельный инцидент на воде. В городе Амурске судоводитель на катере совершил наезд на мужчину, который находился в реке. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Трагедия случилась в районе станции водозабора, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. На данный момент следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего и причины его нахождения в воде выясняются.
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