Специалисты тушат лесной пожар площадью 0,5 гектара под Анапой

В районе села Варваровка под Анапой специалисты тушат лесной пожар площадью 0,5 гектара. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в мэрии города.
Для ликвидации возгорания привлекли около 40 человек из анапского пожарного гарнизона, четыре цистерны, силы и средства краевого лесопожарного центра, а также сотрудников Новороссийского лесничества.
— В связи с труднодоступной местностью организована доставка огнетушащих средств и ранцев посредством мототранспорта. Содействие службам оказывают добровольцы, — уточнили в Telegram-канале.
24 июля испанские власти также объявляли чрезвычайную ситуацию в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила на фоне обострившейся ситуации с лесными пожарами.