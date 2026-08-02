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Специалисты тушат лесной пожар площадью 0,5 гектара под Анапой

В районе села Варваровка под Анапой специалисты тушат лесной пожар площадью 0,5 гектара. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в мэрии города.

В районе села Варваровка под Анапой специалисты тушат лесной пожар площадью 0,5 гектара. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в мэрии города.

Для ликвидации возгорания привлекли около 40 человек из анапского пожарного гарнизона, четыре цистерны, силы и средства краевого лесопожарного центра, а также сотрудников Новороссийского лесничества.

— В связи с труднодоступной местностью организована доставка огнетушащих средств и ранцев посредством мототранспорта. Содействие службам оказывают добровольцы, — уточнили в Telegram-канале.

24 июля испанские власти также объявляли чрезвычайную ситуацию в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила на фоне обострившейся ситуации с лесными пожарами.

Кроме того, финал ЧМ-2026 тоже был под угрозой переноса из-за лесных пожаров в Канаде. Дым добрался до США, мгла заволокла небо над Нью-Йорком и Бостоном.

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