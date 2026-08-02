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NBC News: при стрельбе в Айдахо погибли три человека

В результате стрельбы около ресторана в Соединённых Штатах погибли три человека, ещё два человека получили травмы, сообщает NBC News.

Источник: Аргументы и факты

В результате стрельбы в Соединённых Штатах погибли три человека, сообщает NBC News.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, ещё два человека получили травмы.

«Три человека были убиты в результате события, которое полиция назвала “инцидентом со стрелком” в районе ресторана In-N-Out Burger», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент случился в городе Твин-Фоллс в штате Айдахо.

В полиция заявили, что проводится расследование. Кроме того, правоохранители объявили о розыске человека, открывшего стрельбу в городе Твин-Фоллс.

Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.

По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.

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