NBC News: при стрельбе в Айдахо погибли три человека

В результате стрельбы в Соединённых Штатах погибли три человека, сообщает NBC News.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, ещё два человека получили травмы.
«Три человека были убиты в результате события, которое полиция назвала “инцидентом со стрелком” в районе ресторана In-N-Out Burger», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент случился в городе Твин-Фоллс в штате Айдахо.
В полиция заявили, что проводится расследование. Кроме того, правоохранители объявили о розыске человека, открывшего стрельбу в городе Твин-Фоллс.
Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.
По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.