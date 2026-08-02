ТАСС: обвинение будет настаивать на ужесточении наказания Лерчек

«Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», — сказал собеседник агентства.
По его словам, представители надзорного ведомства намерены добиваться в Мосгорсуде для Лерчек 6-летнего условного срока, а также попросят апелляционную инстанцию увеличить блогеру срок запрета продвигать бренд в интернете с 3 лет до 5 лет, «как и было заявлено в ходе прений сторон в минувшую пятницу прокурорами» Светланой Тарасовой и Натальей Кузьминой.
Ранее один из защитников семьи блогера сообщал, что Лерчек также приняла решение обжаловать свой приговор.
31 июля Гагаринский суд Москвы рассмотрел в закрытом режиме дело Чекалиной, которая не признала вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов, и приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, ей назначен штраф в размере 763 573 551 рубля, в течение 3 лет блогеру также запрещено продвигать свой бренд в интернете. При этом суд назначил Чекалиной испытательный срок 5 лет и установил ей следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного не менее одного раза в месяц, не заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием, сопровождением, управлением и использованием сайтов, интернет-платформ, информационных систем и иных информационных и телекоммуникационных ресурсов, в том числе принадлежащих третьим лицам, с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода от указанной деятельности.
В прениях сторон прокуратура просила суд приговорить Лерчек к 6 годам лишения свободы условно, назначить штраф в размере свыше 1,2 млрд рублей и запретить продвигать ее бренд в интернете на срок 5 лет.
От комментариев для СМИ блогер отказалась с момента возобновления ее уголовного дела и в ходе его рассмотрения в суде. Перед тем, как суд перешел к прениям сторон, Лерчек заявила о своей невиновности и попросила прекратить уголовное преследование в связи с ее болезнью. До приостановления процесса она признавала вину частично. В последнем слове блогер попросила не назначать ей штраф, так как ей нечем будет его оплатить, заявив при этом, что не знала о договоренностях между бывшим супругом и его бизнес-партнером, который дал на Чекалиных показания и получил 2,5 года колонии.
О деле Чекалиных
Чекалиной и ее бывшему мужу Артему Чекалину было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы России порядка 251 млн рублей.
13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима Чекалина, признав его виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов блогера. Суд также назначил ему штраф в размере 194,5 млн рублей.