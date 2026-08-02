ТАСС: обвинение будет настаивать на ужесточении наказания Лерчек

31 июля Гагаринский суд Москвы рассмотрел в закрытом режиме дело Чекалиной, которая не признала вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов, и приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, ей назначен штраф в размере 763 573 551 рубля, в течение 3 лет блогеру также запрещено продвигать свой бренд в интернете. При этом суд назначил Чекалиной испытательный срок 5 лет и установил ей следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного не менее одного раза в месяц, не заниматься деятельностью, связанной с администрированием, созданием, сопровождением, управлением и использованием сайтов, интернет-платформ, информационных систем и иных информационных и телекоммуникационных ресурсов, в том числе принадлежащих третьим лицам, с целью размещения, продвижения, организации, проведения и получения дохода от указанной деятельности.