Женщина подорвала самодельную бомбу у ресторана в Москве: главное о происшествии

Трагичный инцидент произошел в Москве вечером 1 августа. У ресторана на Кудринской площади раздался взрыв. В результате ЧП погибли три человека. Число пострадавших, по данным Национального антитеррористического комитета, увеличилось до 21. Детали происшествия опубликовали в ночь на 2 августа на сайте НАК.
Стали известны причины взрыва в центре Москвы. Как сообщает НАК, его устроила женщина. Она попыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство. В результате бомба детонировала раньше. Взрыв зафиксировали не в ресторане, а рядом с ним.
«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в НАК.
Национальный антитеррористический комитет также выявил личности погибших. Ими стали охранник, не допустивший проход женщины в заведение, она сама и один из посетителей ресторана. Мотивы подозреваемой в проносе бомбы неизвестны.
Сообщается, что взрыв прогремел в 19:55. Его услышали в районе дома № 1 на Кудринской площади. После инцидента на Садовом кольце перекрыли ряд участков.
По данным правоохранителей, ресторан Balzi Rossi, где произошло ЧП, этим вечером был закрыт на частное мероприятие. Кто был в числе гостей, не поясняется. Очевидцы рассказали, что к месту происшествия оперативно проследовали несколько машин скорой помощи. Сотрудники полиции в это время перекрыли протяженную часть Баррикадной улицы. Был временно недоступен участок от метро Баррикадная до Новинского бульвара. Затем ограничения сняли. При этом московский Департамент транспорта сообщил о переносе Ночного велофестиваля. Он должен был пройти 1 августа на Садовом кольце. Старт первых участников был назначен на 21:00. Департамент транспорта объяснил перенос непредвиденными обстоятельствами. Фестиваль состоится в другой день, уведомили участников.
Шеф-повар Balzi Rossi уже успел дать первые комментарии после инцидента. Кармине Альфьери подтвердил, что «проблема была снаружи ресторана», а не внутри заведения. По его данным, кухня и зал не пострадали. Однако есть последствия для летней части заведения.