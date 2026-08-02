Женщина подорвала самодельную бомбу у ресторана в Москве: главное о происшествии

По данным правоохранителей, ресторан Balzi Rossi, где произошло ЧП, этим вечером был закрыт на частное мероприятие. Кто был в числе гостей, не поясняется. Очевидцы рассказали, что к месту происшествия оперативно проследовали несколько машин скорой помощи. Сотрудники полиции в это время перекрыли протяженную часть Баррикадной улицы. Был временно недоступен участок от метро Баррикадная до Новинского бульвара. Затем ограничения сняли. При этом московский Департамент транспорта сообщил о переносе Ночного велофестиваля. Он должен был пройти 1 августа на Садовом кольце. Старт первых участников был назначен на 21:00. Департамент транспорта объяснил перенос непредвиденными обстоятельствами. Фестиваль состоится в другой день, уведомили участников.