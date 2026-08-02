При крушении самолёта у геоглифов Наски в Перу погибли 13 туристов

Самолёт разбился в субботу, 1 августа, около 13:00 по местному времени (21:00 мск) недалеко от аэродрома Мария-Рейхе. Воздушное судно компании Aerodiana выполняло рейс из города Писко в Наску. Во время полёта туристы должны были увидеть с воздуха знаменитые геоглифы Наски.