При налете БПЛА в Саратове повреждены гражданские объекты

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о налете беспилотников на регион. По его словам, в Саратове и Энгельсе есть повреждения гражданской инфраструктуры.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Других деталей о последствиях атаки БПЛА господин Бусаргин не раскрыл.
Об угрозе атаки БПЛА губернатор сообщил в 4:00 по местному времени (3:00 мск). Росавиация сообщала, что аэропорты Саратова, Самары, Пензы и Ульяновска приостановили работу.
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