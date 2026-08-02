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Мужчина утонул во время купания на косе Назимова в Приморье

Очевидцы пытались спасти человека до приезда скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае трагически погиб 53-летний мужчина. Отдыхающий утонул во время купания в заливе Посьета в Хасанском округе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Трагедия на воде произошла днем 1 августа. Мужчина купался на популярной у туристов косе Назимова. В какой-то момент отдыхающий начал тонуть. На помощь бросились очевидцы. Люди смогли извлечь пострадавшего из воды на берег. Они пытались оказать мужчине первую помощь до приезда врачей, но реанимировать его не удалось.

«Очевидцы извлекли мужчину из воды и оказывали первую помощь. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть мужчины», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время полиция и следователи устанавливают точные причины и обстоятельства гибели отдыхающего.

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