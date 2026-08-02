Фура «Деловых Линий» снесла столб и вылетела на встречную полосу в Иркутске

Напомним, на Байкальском тракте недалеко от СНТ «Авиатор» в Иркутском округе произошло ДТП. 26-летний водитель Lincoln Nautilus, следуя из Листвянки в сторону Иркутска, столкнулся с попутной Toyota Corolla под управлением 75-летнего мужчины.