Фура «Деловых Линий» снесла столб и вылетела на встречную полосу в Иркутске

IrkutskMedia, 2 августа. ДТП с участием фуры «Деловых Линий» произошло ночью на улице Сурнова в Иркутске. Как сообщается в тг-канале (18+) «ДТП38RUS» большегруз снес опору освещения, протаранил дорожное ограждение и выехал на полосу встречного движения.
Информация о пострадавших и другие обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, на Байкальском тракте недалеко от СНТ «Авиатор» в Иркутском округе произошло ДТП. 26-летний водитель Lincoln Nautilus, следуя из Листвянки в сторону Иркутска, столкнулся с попутной Toyota Corolla под управлением 75-летнего мужчины.