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Фура «Деловых Линий» снесла столб и вылетела на встречную полосу в Иркутске

Обстоятельства ДТП уточняются.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 августа. ДТП с участием фуры «Деловых Линий» произошло ночью на улице Сурнова в Иркутске. Как сообщается в тг-канале (18+) «ДТП38RUS» большегруз снес опору освещения, протаранил дорожное ограждение и выехал на полосу встречного движения.

Информация о пострадавших и другие обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, на Байкальском тракте недалеко от СНТ «Авиатор» в Иркутском округе произошло ДТП. 26-летний водитель Lincoln Nautilus, следуя из Листвянки в сторону Иркутска, столкнулся с попутной Toyota Corolla под управлением 75-летнего мужчины.