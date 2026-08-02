В муниципалитетах Воронежской области отменили непосредственную опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 2 августа. /ТАСС/. Непосредственную опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили в муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в «Максе».
«Отмена непосредственной опасности атаки БПЛА во всех муниципалитетах Воронежской области! Опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона», — написал он.
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