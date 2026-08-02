Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В муниципалитетах Воронежской области отменили непосредственную опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов сохраняется.

ВОРОНЕЖ, 2 августа. /ТАСС/. Непосредственную опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили в муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в «Максе».

«Отмена непосредственной опасности атаки БПЛА во всех муниципалитетах Воронежской области! Опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона», — написал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше