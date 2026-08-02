В США уничтожают урожай салата-латук после вспышки «взрывной» диареи

Из-за падения спроса многие производители не могут продать собранный урожай и вынуждены его уничтожать. Часть фермеров также начала сомневаться, стоит ли высаживать новые партии салата, поскольку ситуация на рынке остаётся неопределённой. Один из производителей рассказал, что необходимость избавиться от урожая стала для фермеров серьёзным разочарованием.
Этим летом в США зафиксировали одну из крупнейших вспышек циклоспороза — острой кишечной инфекции, которую вызывает паразит Cyclospora. Расследование показало, что источником заражения стал салат-айсберг из Мексики. Его поставляли в рестораны Taco Bell в штатах Мичиган, Огайо, Западная Виргиния, Кентукки и Индиана. После этого власти рекомендовали посетителям не употреблять этот продукт в указанных заведениях, а сеть Taco Bell прекратила сотрудничество с поставщиком и заменила его.
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