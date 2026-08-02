В США уничтожают урожай салата-латук после вспышки «взрывной» диареи

Этим летом в США зафиксировали одну из крупнейших вспышек циклоспороза — острой кишечной инфекции, которую вызывает паразит Cyclospora. Расследование показало, что источником заражения стал салат-айсберг из Мексики. Его поставляли в рестораны Taco Bell в штатах Мичиган, Огайо, Западная Виргиния, Кентукки и Индиана. После этого власти рекомендовали посетителям не употреблять этот продукт в указанных заведениях, а сеть Taco Bell прекратила сотрудничество с поставщиком и заменила его.