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В Китае эвакуировали около 65 тыс. человек из-за ливней

За минувшие сутки в отдельных районах выпало до 186 мм осадков.

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Власти КНР провели эвакуацию примерно 65 тыс. человек в провинции Сычуань на юго-западе страны в связи с ливнями и угрозой наводнений. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, проливные дожди 1 августа опять обрушились на несколько городов провинции, включая ее административный центр — город Чэнду. За минувшие сутки в отдельных районах выпало до 186 мм осадков.

Согласно официальным подсчетам, всего за текущий сезон наводнений, начавшийся в Сычуани с мая, правительство переместило в провинции в общей сложности 881 тыс. человек.